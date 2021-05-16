Раскрыты две указывающие на высокий уровень холестерина детали

Некоторые изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина, пишет Express.

На указанную проблему может указывать такая деталь, как «жировые бугорки» на лице, известные как ксантомы. Они расположены в районе век и растут в течение пары месяцев.

Другим симптомом повышенного холестерина, как считают ученые, являются серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой.

Издание отмечает, что перечисленные симптомы могут в том числе говорить о гиперхолестеринемии — наследственном факторе, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин.

Специалисты указывают, что существует ряд факторов, влияющих на уровень холестерина. Так, он растет при избыточном употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, при недостатке физической активности, курении, злоупотреблении алкоголем.