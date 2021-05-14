Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 00:10

Затянувшийся до бесконечности арабо-израильский конфликт каждый наблюдает со своей колокольни: антисемиты видят в нем справедливую борьбу против всемирного сионизма, исламофобы считают передовой линией фронта против «зеленой угрозы». Леваки воспринимают его как борьбу злобного, до зубов вооруженного агрессивного государства против ни в чем не повинных простодушных палестинских арабов, правые – как символ сильного государства, эдакого «добра с кулаками», которое для их единомышленников является путеводной вифлеемской звездой. К этому добавляются и другие грани: сторонники Израиля уверены, что евреи проживали на этой земле значительно раньше арабов и, соответственно, имеют эксклюзивное право на нее. Приверженцы палестинцев заглядывают в дебри истории, обосновывая их право на владение этой территорией тем, что они - потомки филистимлян, которых оттуда изгнали евреи, стало быть это их земля.

В какой стране вы захотели бы жить: в Афганистане или Тайване? А тут еще политаналитики, которые во всем, что происходит на планете, усматривают исключительно внешнеполитический фактор, рассматривают многовековый земельный спор арабов с евреями как борьбу за влияние в мире между США и Россией… В общем, все наперебой выдвигают собственные версии причин и перспектив. Между тем в нынешнем арабо-израильском противостоянии не менее актуален и еще один фактор. Государственность в наше время определяется не наличием своих кресел в ООН, а темпами ремонта поврежденного водопровода… Тайвань не признан никем, но является крупнейшим в мире производителем микрочипов, и официальному Тайбею глубоко наплевать, что никто в мире не считает его государством. И наоборот, представители Афганистана уже многие десятилетия упорно протирают штаны в ООН, но если вас спросят, кого можно в большей степени считать государством – Афганистан или Тайвань - что вы ответите? Неужто Афганистан? Если б в мире существовала награда, которая присуждалась бы отдельным странам за упорство и усердие, наверняка Израиль стал бы ее основным лауреатом на протяжении десятков лет. История нынешнего Государства Израиль совсем недолгая, но не может не вызывать восхищения. По количеству титанов на душу населения евреи опережают всех, кого только можно. Чего стоит один только перечень создавших страну сильных духом бессребреников, идейных и принципиальных: Давид Бен-Гурион, Моше Даян, Голда Меир, Исер Харел, Ицхак Рабин .. Перечислять можно долго, но все равно кого-то забудешь.

Израильские политики пришли ни с чем, и ушли ни с чем Герои, которые пришли в политику ни с чем, и ушли ни с чем. Не урвавшие для себя ни цента Голда Меир, которая до конца жизни жила в кибуце, и создатель «Моссада» Исер Харел, который отказался от всех государственных наград и после отставки вел образ жизни израильского обывателя. Израиль – это пример того, как идейно мотивированный народ, возглавляемый не кем попало, а лучшими своими представителями, смог сделать невероятное: выжить в океане врагов, построить оазис в пустыне - и все это своей головой. Понятно, что американцы им всегда помогали, но американцы кому только не помогали, в том числе и Палестине… Так что 90%, а то и больше достижений современного Израиля – победы его населения, а не иностранная помощь. Но и это не все. В конце концов, мало ли кто строил эффективные государства в неблагоприятных условиях. Однако у Израиля есть одно потрясающее преимущество в этом соревновании: любая другая страна в такой экстремальной ситуации пошла бы по самому простому пути – строить осажденную крепость. «Враг у ворот»!», «Все для фронта, все для победы», «Отставить дебаты, нас пытаются уничтожить»… Но еврейское государство пошло противоположным, казалось бы, гибельным путем – вместо диктатуры демократия, вместо военного лагеря – открытая, свободная страна. Сегодня Израиль – это не только мощная армия, лучшие в мире спецслужбы, продвинутая экономика, сильнейшая промышленность и высокие технологии, но и разнообразие лиц на улицах, активная ночная жизнь, атмосфера раскрепощенности. В 5 километрах от границы с Палестиной любой израильский город живет современной, динамичной жизнью.

Тель-Авив – единственный город на Ближнем Востоке, где проводятся гей-парады. Относиться к ним можно по-разному, в том числе отрицательно, но сам факт, что постоянно воюющая страна может себе их позволить и на мужских качествах евреев это никак не отражается – достоин всяческого уважения. При этом никаких попыток откосить от службы – по соцсетям время от времени мелькают фотографии детей и внуков известных людей, служащих в армии.. Например, внучки Голды Меир, рядового армии Израиля… Где вы еще такое увидите? Израиль – это государство, которое подает пример. И совершенно невероятное зрелище – молодежь, разгуливающая по улицам с автоматами! Но при этом в Израиле убийств столько же, сколько в Европе, и в два раза меньше, чем на Кавказе, где даже парень с перочинным ножом на улице вызывает напряжение у окружающих. Израиль – это государство, которое подает пример многим, кто только в начале пути. Уничтожение Израиля, о котором только и мечтают палестинцы, стало бы большим уроном для всего мира…

Нищета Палестины Совершенно противоположной выглядит ситуация в Палестине. Что ни лидер – то вор и жулик. Даже отец-основатель Ясир Арафат наворовал сотни миллионов. Финансовой помощи от США и Европы палестинцы получают не меньше евреев, но вот уже 70 лет не могут построить ничего более или менее достойного, за что не стыдно было бы умереть… Российский журналист Леонид Радзиховский очень тонко выразился по поводу основной национальной идеи Палестины: «Никому не нужна свободная Палестина, всем нужна борьба за свободную Палестину». И не надо все стрелки переводить на Израиль, который рушит Палестину – за те деньжищи, которые оба ее ответвления получают от Запада, все разрушенное можно было раз 5 восстановить, и деньги бы еще остались…