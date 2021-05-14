Демонстрация, которая началась у министерства национальной обороны и направилась к посольствам Израиля и США, была организована в поддержку Палестины и против размещения ядерного оружия на греческой территории, против участия Греции в планах НАТО и военных учениях, направленных против России.

Марш протеста прошел в воскресенье перед посольствами Израиля и США, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Греческий комитет за международную разрядку и за мир (EEDYE) организовал демонстрацию "солидарности с палестинским народом после новых нападений Израиля".

В марше участвовали, в частности, Движение за национальную оборону, Всегреческая ассоциация борцов национального сопротивления и демократической армии Греции PEAEA-DSE, Греческий комитет за международную демократическую солидарность EEDDA, Фронт студенческой борьбы MAS, Федерация женщин Греции OGE, Ассоциация заключенных и ссыльных борцов сопротивления SFEA, Афинский студенческий координационный комитет. Присутствовал также генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас.

Демонстранты перед посольством Израиля скандировали лозунг "Свобода Палестине", а перед посольством США - "Ни земли, ни воды убийцам народа".