Минобороны Израиля объявило ХАМАС банкротом

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС обанкротилось и лишилось своего военного потенциала в виде сети тоннелей. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе посещения позиций израильских военных на юге страны.

"ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована", - цитирует министра газета The Times of Israel.

Вместе с тем, обращаясь к военнослужащим Армии обороны Израиля, Ганц подчеркнул, что им "надлежит оставаться начеку, поскольку борьба, вероятно, будет продолжена".