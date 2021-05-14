Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в 03:18. Очаг подземных толчков залегал на глубине 45 км.