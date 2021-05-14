Боевая авиация израильской армии в ночь с воскресенья на понедельник нанесла удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения ХАМАС. Соответствующее сообщение было размещено в воскресенье в Twitter израильских ВВС, передает ТАСС.

Отмечается, что, в частности, были атакованы дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия.