ВВС Израиля нанесли удары по домам командиров ХАМАС видео
Боевая авиация израильской армии в ночь с воскресенья на понедельник нанесла удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения ХАМАС. Соответствующее сообщение было размещено в воскресенье в Twitter израильских ВВС, передает ТАСС.
Отмечается, что, в частности, были атакованы дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.
Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия.
חיל-האוויר נוקט באמצעי זהירות ככל הניתן כדי לצמצם פגיעה אפשרית באזרחים במהלך פעילותו הצבאית. pic.twitter.com/nuPLRKYnyR— Israeli Air Force (@IAFsite) May 17, 2021