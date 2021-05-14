Сильное землетрясение в Иране: есть пострадавшие

По меньшей мере три человека пострадали во время землетрясения, которое произошло в понедельник утром на северо-востоке Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на руководителя одного из подразделений Общества Красного Полумесяца в Иране (ОКПИ) Мехди Валипура.

По его информации, в настоящее время 11 спасательных отрядов направлены на северо-восток страны для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Согласно последним данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,3. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 50 км к юго-западу от города Боджнурд, в котором проживают 192 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.