В больницах Азербайджана выявлены нарушения: в дело вмешалась Генпрокуратура

В связи с выявленными в медицинских учреждениях недочетами в Генеральную прокуратуру направлено обращение

Как сообщили haqqin.az в Агентстве пищевой безопасности, в ходе проверок в Хачмазской центральной районной больнице и Сиязанском лечебно-диагностическом центре были выявлены факты грубых нарушений технических нормативных правовых актов в сфере безопасности пищевых продуктов и требований в сфере организации питания пациентов.

Соответствующие материалы представлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки указанным фактам.

В рамках проводимых в медучреждениях контрольных мероприятий осуществляется проверка организации режима питания пациентов, качества продуктов, санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния пищеблоков и соблюдения требований продовольственной безопасности.

Общественность будет проинформирована о результатах проверок.