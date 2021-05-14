Генпрокуратура расследует гибель азербайджанских пограничников
Расследование уголовного дела по факту гибели азербайджанских пограничников поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства Гюнай Салимзаде.
Согоасно сообщению, по указанию руководства Генпрокуратуры следствие по уголовному делу в связи с гибелью сотрудников Государственной пограничной службы ГПС и контрабандой наркотических веществ поручено Следственному управлению надзорного ведомства.
Напомним, 15 мая, около 16:00, трое неизвестных нарушили государственную границу Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района в зоне службы погранзаставы "Гёйтепе" погранвойск ГПС. Нарушители, не подчинившись законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь. В результате старший лейтенант Самир Эльмар оглу Эйвазов и младший сержант Фарид Эльчин оглу Алимов получили ранения. Военнослужащие незамедлительно были доставлены в медицинское учреждение, однако спасти их жизни не удалось. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1, 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3, 318.1 и другим статьям УК Азербайджана. В ходе осмотра места происшествия были найдены и изъяты ввезенные на территорию Азербайджана 3 840 граммов марихуаны, 95 граммов метамфетамина, 17 715 таблеток прегабалина, гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства. Проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные меры по установлению и привлечению к следствию других участников преступления.