Ильхам Алиев рассказал президенту Казахстана о ситуации на границе с Арменией

Президент Казахстана поблагодарил главу азербайджанского государства за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств еще раз выразили уверенность в том, что дружественные отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться.

Согласно информации, Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о событиях, произошедших в последние дни на границе Азербайджана и Армении. В этой связи Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время идет процесс уточнения границы, и армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на этот процесс. Обращение Армении в связи с этим в Организацию Договора о коллективной безопасности - это не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и это абсолютно необоснованно, каких-либо столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются.

Президент Казахстана поблагодарил президента Ильхама Алиева за эту информацию.