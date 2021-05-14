Икрам Нур, автор haqqin.az 13:02

В Исламской Республике Иран (ИРИ) завершилась регистрация кандидатов на предстоящие 18 июня президентские выборы. Вот и разрешилась главная интрига предстоящих выборов. В схватке за президентское кресло сойдутся два главных «тяжеловеса»: Ибрахим Раизи, глава судебной власти страны и протеже Верховного лидера, и экс-спикер Меджлиса Али Лариджани.

Всего же заявления на участие в президентской гонке подали 592 кандидата, но большинство из них – массовка, не имеющая шансов и преследующая личные цели. К тому же, с учётом ужесточения требований к соискателям, редкий кандидат теперь долетит до финала. То есть пройдёт через мелкое сито отбора Совета стражей конституции Ирана, который до 27 мая должен будет объявить список допущенных. В числе кандидатов – масса знакомых лиц. Вся политическая рать, весь иранский истеблишмент и местные политические кланы представлены полностью и даже с избытком. Здесь и чиновники, и банкиры - министр труда Ирана Мохаммад Шариатмадари, глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати. И «бывшие» - министры обороны Хоссейн Дехган, связи и информационных технологий Мохаммад Хасан Нами и нефти Ростам Гасеми. И «погоны» - экс-командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохсен Резаи и также советник командующего КСИР Саид Мохаммад.

Кстати, Мохсена Резаи в Иране называют «вечным кандидатом». Выдающийся стратег – и крайне неудачливый политик - один раз баллотировался в парламент и трижды на пост президента, но не выиграл ни одной избирательной кампании. Зачем ему без шансов на победу идти на выборы в этот раз – совершенно непонятно, но вот всё же решил. Несколько неожиданным стало появление в списке соискателей Саида Джалили, представителя Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности. Ожидалось, что он откажется от участия в выборах в пользу Раизи, но, видимо, здесь сработали какие-то внутренние расклады. Реформистам-прагматикам удалось поднапрячься и наскрести сравнительно достойных по политическому весу кандидатов. В частности, сына бывшего президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани (1989-1997) Мохсена, который в настоящее время возглавляет городской совет Тегерана. Но главная их надежда – именно Али Лариджани. В иранском сегменте Твиттера уже началось выставление хэштегов Роуханиджани, что означает «Лариджани – это Рухани», но что-то терзают меня смутные сомнения в эффективности такой политической рекламы. Реформаторы провалили всё, до чего смогли дотянуться, их рейтинг крайне невысок, да и сам Лариджани старается от них дистанцироваться.

Он делает упор на другое, на то, к примеру, что получил благословение части аятолл из Кума и политических элит из лагеря «умеренных». Но для иранской «улицы» этого пока явно недостаточно. В Тегеране у него ещё есть шансы на поддержку, но в глубинке к нему относятся весьма негативно. На этом фоне его главный соперник, Ибрахим Раизи, выглядит величественным океанским лайнером. Он уже работает над имиджем властителя, тем более что по личным качествам именно таким и является – пресса от него отжата, охрана бдит, а на демократические жесты в стиле Махмуда Ахмадинежада он не разменивается. В 2017 году, уступив Роухани, он стал вторым. Теперь у него все шансы стать первым.