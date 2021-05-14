В Астаре ограбили аптеку

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи, сообщили haqqın.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в отдел полиции поступило обращение о краже в ночное время 426 манатов из аптеки, расположенной на территории города Астара.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи местный житель И.Ахмедов. Часть похищенных денег была обнаружена у него и изъята в качестве вещественного доказательства.

Проводится расследование.