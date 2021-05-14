Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана должен разработать нормативы по проведению свадебных церемоний, объявить, в каких условиях их можно организовывать. Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, никто точно не знает, сколько продлится пандемия, поэтому общество должно привыкнуть жить по новым правилам. "У людей есть свои планы, желания. Считаю, что Оперштаб должен подготовить определенные нормативы по проведению свадеб", - сказал Гулиев.

По мнению депутата, в Азербайджане можно будет разрешить проведение свадебных церемоний в случае улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа вакцинированных граждан.

Он также считает, что население неактивно участвует в процессе вакцинации. "Чтобы разрешить проведение свадеб, необходимо снизить уровень инфицирования и увеличить число вакцинированных. Думаю, чем активнее граждане будут участвовать в вакцинации, тем скорее может быть дано разрешение на проведение свадеб", - сказал депутат.