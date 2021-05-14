В Турции ликвидировали семь террористов

В рамках антитеррористической операции Eren в провинциях Ширнак и Диярбакыр на юго-востоке Турции нейтрализованы семь террористов ПКК. Об этом сообщает в понедельник Министерство внутренних дел Турции, передает «Анадолу».

В ведомстве отметили, что пять боевиков ПКК были нейтрализованы в ходе операции Eren при поддержке ВВС в районе горного хребта в провинции Ширнак.

Еще два террориста нейтрализованы в результате наземной операции вблизи района Кулп провинции Диярбакыр.

Антитеррористические операции продолжаются, добавили в турецком МВД.