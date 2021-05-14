В Азербайджане начинается вакцинация российским Sputnik V

В Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со “Стратегией вакцинации против СOVID-19 на 2021-2022 годы”, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

С 18 мая в целях вакцинации от нового типа коронавирусной инфекции граждане также смогут использовать вакцину российского производства Sputnik V. Использование этой вакцины начнется в Бакинском оздоровительном центре, расположенном по адресу: проспект Азадлыг, 112.

Каждый достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний гражданин может быть вакцинирован.

Отметим, что российская вакцина Sputnik V уже одобрена 65 странами мира.