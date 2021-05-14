Кремль о напряженности между Азербайджаном и Арменией

Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент РФ Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что российская и армянская стороны находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации", - сказал Песков журналистам.