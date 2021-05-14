Житель Баку покончил с собой в парке

В Баку 27-летний парень совершил суицид. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в прокуратуру Насиминского района поступила информация о том, что 17 мая примерно в 11:00 житель столицы Ализаде Миразиз Аскер оглу (1994 г.р.) повесился в парке Тесла на территории района.

Сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится расследование.