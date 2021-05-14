В Баку определились со стратегией развития мобильности до 2030 года

«За последние пять лет предложены изменения на 236 улицах и проспектах, реализованы новые проекты. Это большое число, потому что изменение геометрической формы каждой дороги напрямую влияет как на дорожное движение, так и на безопасность пешеходов». Об этом заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли на VI Всемирном мероприятии по безопасности дорожного движения.

По его словам, меры по развитию городской мобильности, включающие расширение пешеходных зон и создание более комфортных и безопасных возможностей для передвижения пешеходов, с учетом развития альтернативных видов транспорта - одна из основных стратегических целей.

«В связи с этим подготовлен проект стратегии развития мобильности в Баку до 2030 года, определены цели, принципы и стратегические задачи», - отметил Керимли.