Кремль увидел угрозу для России в обострении конфликта Израиля и Палестины

Дальнейшее обострение конфликта Израиля и Палестины может представлять угрозу для России. Угрозу в эскалации конфликта увидел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ» в понедельник, 17 мая.

По его словам, «ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион».

Песков назвал очевидным, что в случае бесконтрольного распространения конфликт несет опасность. Россия считает, что важно не допустить развития силового сценария при урегулировании палестино-израильского конфликта, подчеркнул он.