Открывая мероприятие, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров отметил, что деятельность Коллегии адвокатов в организации подобных мероприятий, получении молодыми людьми глубоких знаний и опыта заслуживает высокой оценки, рассказал о деятельности Верховного суда в этой области и проинформировал о работе, проводимой в Азербайджане в области развития молодежи.

Выступивший затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, поприветствовав участников мероприятия, поблагодарил руководство Верховного суда за поддержку в организации мероприятия, отметил заинтересованность Коллегии в привлечении молодых юристов к адвокатуре, рассказал о продолжающемся несколько лет сотрудничестве с ELSA, совместном проекте “ProDemos – для народа”.

На конкурсе выступления участников были оценены судьями гражданской коллегии Верховного суда Эльшаной Велиевой, Агилем Аббасовым и Эльшадом Шамаевым.

В заключение Чингиз Аскеров и Анар Багиров наградили членов обеих команд, участвовавших в финальном этапе, сертификатами и специальными призами, а организационный комитет ELSA вручил обеим командам денежные призы.

Отметим, что ELSA - крупнейшая в мире юридическая молодежная и студенческая организация, объединяющая более 350 городов и университетов в 44 странах Европы, а также более 60 000 молодых людей. Основана в 1981 году, а азербайджанское представительство - в 2010 году.