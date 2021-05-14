«Азеришыг» реконструировало электросеть в селе Чираглы Агдамского района фото, видео
ОАО «Азеришыг» осуществило реконструкцию электросети в селе Чираглы Агдамского района. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО, в ходе Второй Карабахской войны был нанесен серьезный ущерб домам в этом населенном пункте, а также энергохозяйству.
Согласно соответствующим поручениям главы государства, наряду с устранением ущерба разрушенным домам в селах, в Чираглы проводились работы по восстановлению электросети мощностью 10/0,4 кВ, в настоящее время работы полностью завершены.
Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов и другие руководящие лица акционерного общества в период военных действий неоднократно посещали прифронтовые территории и организовывали работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от вражеского огня.
Отметим, что в селе Чираглы, где проживают 70 абонентов, проложены изолированные провода, установлены новые трансформаторы и счетчики.