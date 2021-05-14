Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, в полицию поступила информация о том, что в поселке Маштага Р.Гасымов в нарушение карантинных правил организовал у себя дома свадебное торжество с участием большого числа гостей.

При осмотре указанного места было выявлено нарушение карантинных правил со стороны организатора торжества и 70 участников в целом. 30 из них - несовершеннолетние, ввиду чего им сделано предупреждение.

В отношении нарушивших правила карантина владельца дома и 40 участников составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них оштрафован.