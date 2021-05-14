Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что ее боевой корабль и беспилотный летательный аппарат нанесли удары по подводной лодке палестинского исламистского движения ХАМАС на побережье сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее израильские истребители обстреляли девять домов высокопоставленных командиров ХАМАС.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор.