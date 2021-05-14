Скандал в Армении: оружейный барон вышел на свободу

"Мы обжаловали в Апелляционном суде решение суда первой инстанции о продлении ареста Галстяна на два месяца. Судья Апелляционного суда Сергей Марабян сегодня удовлетворил наше ходатайство. Он на свободе", - сказал Арутюнян.

Отмечается, что бизнесмена обвиняют в поставках Министерству обороны Армении старых и непригодных артиллерийских снарядов. По материалам дела, Галстян, будучи председателем совета компании, зарегистрированной за рубежом, по предварительному сговору с ее директором, с целью хищения средств в особо крупных размерах, заключил с Минобороны договора о поставках артиллерийских снарядов для пушек 1983-1986 годов.

Однако были поставлены снаряды, не соответствующие требованиям заключенного договора, а именно старые снаряды для чешских пушек 1977 года.

В СНБ Армении расследуются и другие дела о злоупотреблениях с элементами коррупционных механизмов при поставках в Минобороны. Сам Галстян не признает обвинений в свой адрес, заявляя, что они сфабрикованы.

Галстян владеет несколькими компаниями, которые специализируются на торговле оружием. Ему принадлежит, среди прочих, НПО "Нейтрон", занимающееся сборкой автоматов Калашникова в Ереване.