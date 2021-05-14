Команда Nar вышла в полуфинал соревнования Breyn Rinq

Объявлены имена первых полуфиналистов 17-го сезона интеллектуального соревнования Breyn Ring, главным спонсором которого является Nar. Команда Nar попала ¼ финала, одержав победу над командой Norm Sement в напряженной борьбе. Таким образом, за кубок «Nar» будут бороться команды Nar и «Шеки», а также еще две команды-победители.

Следует отметить, что в этом сезоне по олимпийской системе соревнуются 16 отобранных команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Отметим, что конкурс транслируется по телеканалу «Ictimai» каждую пятницу в 22:00. Для того чтобы повысить интерес телезрителей к соревнованиям, в этом году, как и каждый год, проводится конкурс на странице Nar в Twitter.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллиона своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.