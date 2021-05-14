В Индии политики призвали лечить коронавирус коровьей мочой

Член парламента страны от партии Bharatiya Janata Party (BJP) Прагья Сингх Тхакур рассказала о преимуществах уринотерапии для борьбы с COVID-19. «Если мы будем пить мочу индийских коров, это уменьшит инфекцию в наших легких», — заявила политик. Она добавила, что сама пьет мочу каждый день, поэтому до сих пор здорова.

Отмечается, что Тхакур сделала такое заявление в ходе визита в больницу для зараженных коронавирусом. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, политик находилась в больнице без маски.

Незадолго до этого еще один член партии BJP обратился к населению Индии с похожим призывом. Депутат Суренда Сингх отметил, что коровья моча помогает в формировании «естественного иммунитета» к вирусу. Он порекомендовал ежедневно выпивать 50 миллилитров мочи, смешанной с холодной водой.

Индийские врачи опровергли утверждения о пользе экскрементов священного животного для лечения от COVID-19. Они заявили, что подход политиков «полностью основан на вере» и не подкреплен доказательствами ученых. Медики также напомнили о дополнительных рисках для здоровья, которыми чревато употребление навоза или мочи.

Число заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля. Власти страны потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индусов реку Ганг тел умерших. Такая реакция появилась после того, как жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек. Предположительно, это могут быть тела умерших от коронавируса.