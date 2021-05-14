В Индии политики призвали лечить коронавирус коровьей мочой
Политики из правящей партии Индии призвали лечить коронавирус коровьей мочой. Об этом сообщает RT.
Член парламента страны от партии Bharatiya Janata Party (BJP) Прагья Сингх Тхакур рассказала о преимуществах уринотерапии для борьбы с COVID-19. «Если мы будем пить мочу индийских коров, это уменьшит инфекцию в наших легких», — заявила политик. Она добавила, что сама пьет мочу каждый день, поэтому до сих пор здорова.
Отмечается, что Тхакур сделала такое заявление в ходе визита в больницу для зараженных коронавирусом. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, политик находилась в больнице без маски.
Незадолго до этого еще один член партии BJP обратился к населению Индии с похожим призывом. Депутат Суренда Сингх отметил, что коровья моча помогает в формировании «естественного иммунитета» к вирусу. Он порекомендовал ежедневно выпивать 50 миллилитров мочи, смешанной с холодной водой.
Индийские врачи опровергли утверждения о пользе экскрементов священного животного для лечения от COVID-19. Они заявили, что подход политиков «полностью основан на вере» и не подкреплен доказательствами ученых. Медики также напомнили о дополнительных рисках для здоровья, которыми чревато употребление навоза или мочи.
Число заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля. Власти страны потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индусов реку Ганг тел умерших. Такая реакция появилась после того, как жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек. Предположительно, это могут быть тела умерших от коронавируса.