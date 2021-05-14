Евросоюз обозначил свою позицию по конфликту Израиля с Палестиной

Евросоюз пока не рассматривает введение санкций в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, Брюссель рассчитывает, что ситуация разрешится дипломатическим путем. В данный момент главное — «прекратить насилие», передает РИА Новости. В частности, отметил Стано, в секторе Газа должны свободно и безопасно работать журналисты.

Как сообщалось, 15 мая при налете израильской авиации рухнуло 15-этажное здание в Газе с офисами международных СМИ. Израиль объяснил авиаудар тем, что в высотке работал под прикрытием разведывательный штаб движения ХАМАС.

Израиль и Палестина продолжают взаимные ракетные обстрелы с 10 мая. По предварительным данным, жертвами атак с обеих сторон стали как минимум 200 человек, около 600 пострадали.