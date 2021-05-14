Ильгар Гусейнов, собкор 15:53

В стремительно меняющемся мире все большую роль в жизни человека играет полученное им образование. Родители в новом тысячелетии более тщательно относятся к выбору школы для своих детей, и предпочтение все чаще отдается международным учебным заведениям с обучением на иностранных языках. В Баку функционирует несколько школ с международными программами обучения, и одной из самых успешных школ с международной аккредитацией является Baku-Oxford School.

Эта школа расположена в специально построенном для нее здании готического стиля, напоминающем знаменитый Хогвартс из миров британской писательницы Джоан Роулинг. И хотя магию в этой школе не преподают, ее ученики ежегодно чудесным образом поступают в лучшие университеты мира. Чтобы узнать секрет успешности выпускников Baku-Oxford School, корреспондент haqqin.az посетил школу, поговорил с некоторыми из них и вот что услышал. Маша Мадич, A-Level Мне 18 лет, я из Сербии, из Белграда. Два года назад перевелась в Baku-Oxford School, поменяв язык обучения с русского на английский. Для меня это было чем-то новым, необычным, и сначала я очень нервничала. Но когда познакомилась на линейке с одноклассниками, то поняла, что зря так беспокоилась. Меня очень тепло и быстро приняли, помогли влиться в коллектив. Учителя тоже оказали радушный приём и помогали буквально во всем. Много нового узнала именно благодаря им. Было так интересно, что каждый урок ждала с нетерпением. Именно это и отличает нашу BOS - увлекательные предметы, уроки, которые ни за что не хочется пропускать.

В этой школе, где не только отличная образовательная система, но и прекрасные условия для обучения, я определилась с будущей профессией: буду поступать в иностранный вуз на специальность международные отношения. Хочу стать дипломатом. Уроки географии, английского, русского, азербайджанского и французского языков, истории, мировых перспектив, а также многокультурная среда повлияли на мой выбор и удвоили интерес к гуманитарным наукам. Надеюсь стать таким дипломатом, который знаком со всеми культурами мира, может подружиться с самыми разными людьми и обязательно сделает что-то полезное для своей страны. Мне выпала уникальная возможность близко познакомиться с Азербайджаном, культурой страны и её жителями. Это незабываемо! Я очень ценю эти два года, что провела в Baku-Oxford School. За это время я повзрослела, подружилась с очень добрыми и умными ребятами и сумела воспитать в себе уверенность и другие положительные качества. Амина Исаева, A-Level В BOS я с 7 класса, до этого училась на русском языке в Евролицее. Поначалу было сложно переходить на английский, но благодаря учителям процесс адаптации в международной школе проходил достаточно гладко. Мне очень нравится атмосфера дружелюбия, взаимопомощи в нашей школе. Здесь нет барьера между учителем и учеником. Если меня что-то интересует или волнует, всегда могу поговорить об этом с учителем. И не только об академических проблемах, порой нужна просто моральная поддержка. Нас учат не только наукам, но и умению быть человечным, отзывчивым, открытым. В этом особенность Baku-Oxford School.

Я перешла в Baku-Oxford School, потому что хотела получить международное образование и учиться по программам IGCSE и A-level. Еще в младших классах решила, что в вуз буду поступать за границей, и потом планировала и увлеченно шла к этой цели. Признаться, в детстве мечтала стать космонавтом и работать в NASA. Но потом заинтересовалась бизнесом и выбрала направление - финансы и технологии. Дело в том, что люди настолько привыкли к автоматизации процессов, что даже не задумываются над тем, как все это работает. Элементарно, вставляя карточку в банкомат и снимая деньги, мы не задумываемся над тем, как эти деньги там оказались. Нас не волнует и то, где хранятся наши деньги и как осуществляются транзакции. А вот мне все это интересно, поэтому и выбрала такую специализацию. Собираюсь продолжить образование в Колумбийском университете. Уверена, что наша школа дала мне достаточно знаний, чтобы продолжить обучение в этом передовом вузе. Я просмотрела программу первого курса, который ожидает меня в следующем году начиная с литературы и заканчивая математикой, и убедилась, что школа дала мне идеальную базу знаний. Но есть и то, что школа дать не может. Это такие навыки, как проживание в мегаполисах типа Нью-Йорка. Надеюсь, этому меня научит сама жизнь, и я готова к этому. Хотела бы работать в консалтинговой компании и помогать компаниям устойчиво развиваться. К сожалению, предприниматели почти не обращают внимания на то, какое влияние их предприятия оказывают на окружающую среду. Верю, что технологии могут помочь минимизировать затраты ресурсов и снизить негативное влияние на окружающую среду. В будущем надеюсь вернуться в Азербайджан и помочь развиваться своей стране. Арина Хаева, 10-й класс На днях я уезжаю из страны. Обучение планирую продолжить в Женеве, уже по другой программе. Моя мама дипломат, и мы переезжаем в Швейцарию. Я еще здесь, но уже понимаю, что буду очень скучать по Baku-Oxford School, моим одноклассникам, учителям. Годы учебы в этой школе были лучшими в моей жизни.

О нашей BOS иначе как с восхищением и благодарностью говорить не могу. Здесь очень теплый и дружный коллектив учеников, которые всегда поддерживают друг друга. А учителя поддерживают нас во всех наших начинаниях, и мы стараемся оправдать их доверие. Такого сплоченного коллектива нигде не видела. Печально, но уезжая в Швейцарию, знаю, что такое доброе отношение между учениками и учителями вряд ли где-нибудь еще встречу Обучение в нашей школе предоставляет самые широкие возможности. Что касается школьных предметов, то для меня самым сложным и в то же время увлекательным стала мировая история. Уверена, что в какой бы точке мира ни оказалась, полученных здесь знаний будет достаточно, чтобы продолжить образование. И это не только знания - в BOS мы получаем и необходимые социальные навыки. В прошлом году я режиссировала в школе спектакль по мюзиклу «Гамильтон». Это было невероятно интересно, тем более что я планирую учиться режиссерскому ремеслу. Благодарна учителям школы за то, что они дали нам возможность попробовать силы в том, что нас интересует. В этом году я организовала турнир по дебатам. К сожалению, из-за пандемии мы не смогли его провести в реальной жизни, но осуществили в онлайн-режиме. И это тоже был положительный опыт, потому что наша команда научилась работать на расстоянии. Как уже сказала, хочу пойти в кинематограф и стать режиссером. Мой любимый режиссер - Петти Дженкинс. По-моему, ее фильм «Чудо-женщина» - самый успешный из тех, что сняли женщины. Очень важно, по-моему, что в нашей школе много внимания уделяют и спорту. У нас есть волейбольная, футбольная и баскетбольная команды, которые регулярно участвуют в разных соревнованиях. И при этом, как мне кажется, в отличие от других международных школ, у нас соблюдается баланс между классическим образованием, определенными жизненными устоями и современной обучающей программой. В нашей школе эти два мира существуют в гармонии. Единственное, что бы я посоветовала тем, кто будет здесь учиться, это брать все по максимуму. Школа предоставляет огромный спектр знаний, и нужно только желание, чтобы стать по-настоящему образованным человеком. Недавно мы с одноклассницей готовили презентацию для учеников 5-го класса, которые должны перейти в среднюю школу. Рассказали им обо всех подводных камнях и возможностях, которые дает BOS. Надо было видеть, как заинтересовало это ребят, как горели у них глаза. Им так хочется поскорее перейти в среднюю школу. Заур Исмайлов, 11-й класс. Я принял решение продолжить образование в Германии, поступив там на факультет менеджмента и финансов. Учиться буду на английском, но должен буду осваивать и немецкий. Одним из основных плюсов Baku-Oxford School является то, что это в полном смысле интернациональная школа. Здесь учатся очень интересные ребята из разных стран мира, и здесь находят друзей на всю жизнь.

Особо хотел бы отметить деятельность нашего Клуба социальной поддержки (Community Service Club), который существует уже несколько лет. Мы участвуем в проектах по озеленению столицы, оказываем материальную поддержку детским домам, домам престарелых и приютам бездомных животных. В этом году мы провели благотворительный шахматный турнир, в котором участвовали 40 учеников из разных школ Баку. Собранные средства мы направили на обеспечение школьными принадлежностями и книгами детей из нуждающихся семей в регионах страны. С сентября нынешнего года Community Service Club систематически посещает семьи солдат и шехидов, оказывая материальную и моральную поддержку. Ученики нашей школы регулярно участвуют в различных конференциях. Мы и сами их организуем, и посещаем подобные мероприятия за рубежом. Постоянно участвовали в конференциях MUN (Model United Nations), только в этом году из-за пандемии не смогли поехать. На конференции MUN на студенческом уровне рассматриваются глобальные проблемы. В прошлом году мы побывали на таком мероприятии в Нидерландах, в позапрошлом - в Стамбуле, а до этого в Нью-Йорке. Спорт в нашей школе в почете, и часто проводятся разные соревнования. Наш Клуб социальной поддержки организовывал турниры по футзалу, волейболу и теннису. Все собранные средства направляются на благотворительность. Сам я играю в нашей школьной футбольной команде. Мелис Чырагзаде, 11-й класс Я учусь в Оксфордской школе с 4 лет. Самые яркие воспоминания связаны с общественной жизнью школы, со всеми ее праздниками, концертами, поездками, в организации которых в старших классах мы принимаем непосредственное участие. В школе гармонично сочетаются учебный дух и атмосфера уюта. У нас замечательные учителя, лучшие в стране - всегда всё объяснят, поддержат, помогут и заинтересуют, они видят в нас личность, и я очень благодарна своим учителям за чуткое отношение к нам, за полученные знания, за умение мыслить самостоятельно и ресурсы, чтобы отстоять это мнение.

Я выбрала двойную специальность - бизнес-администрирование и право и продолжу обучение в Мадридском кампусе университета IE. Мой интерес ко всему, связанному с ведением и управлением бизнесом, возник в 9-м классе на программе İGCSE, где я выбрала курс управления окружающей средой (Environmental management). Мы много говорили о глобальных экологических проблемах человечества и росте загрязнения природных экосистем во всем мире. Убеждена, что люди, вовлеченные в мир бизнеса, имеют возможность вносить изменения и устранять его негативные последствия на природу. Я хотела бы стать тем, кто может помочь вести бизнес, который одновременно и успешен, и экологически безопасен. Другая волнующая меня тема - тестирование косметических средств на животных. Общественные организации часто поднимают проблему защиты животных от экспериментов ученых и косметических компаний. Наверное, вы видели короткометражный мультфильм под названием Save Ralf. В нем авторы взяли интервью у кролика Ральфа, который «работает» в фармацевтической компании в качестве подопытного. На меня этот ролик произвел впечатление и всколыхнул тяжелую тему использования животных в различных экспериментах. В дальнейшем, уже как юрист, я собираюсь поддержать зоозащитников. Джахад Векилзаде, 11-й класс. В Baku-Oxford School я с 7 класса, до этого учился в 160-й школе. Переход с русского языка обучения на английский мне дался легко. Главное, что дала мне школа, - это сформировала мой характер, научила решительности и упорству. Я стал более трудолюбивым и дисциплинированным. В будущем это поможет преодолевать жизненные препятствия, добиваться своей цели. Что касается моих планов на будущее, то хочу стать специалистом по продвижению программного обеспечения. Я уже поступил в университет в Торонто, а после окончания бакалавриата собираюсь там же учиться в магистратуре. Надеюсь, в будущем смогу работать в таких компаниях, как Google или Microsoft.

Уверен, что в университете в Торонто не уступлю в знаниях студентам из других стран. Окончив университет и набравшись опыта в известных компаниях, собираюсь продвигать İT-сферу в Азербайджане. Скажем прямо, она у нас не на лучшем уровне. В Баку есть отличные программисты, но их мало. А спрос на них очень большой. Считаю, что в азербайджанских школах необходимо пересмотреть преподавание такого предмета, как информатика. Интересовался ли я криптовалютами и инвестировал ли в них? Нет. Не доверяю тому, к чему не могу прикоснуться, ощутить пальцами. Там слишком большая волатильность - можно в одночасье как разбогатеть, так и все потерять. Кямаля Керимли, A-Level В Baku-Oxford School я с подготовительного класса, то есть уже 13 лет. И если бы мне предложили сменить школу, то ни за что бы не согласилась. Здесь у нас непередаваемая атмосфера. Все – и ученики, и учителя - как одна большая семья. Одно из основных преимуществ Baku-Oxford School вижу в обучении по интернациональной программе IGCSE/A levels.