Россия предложила Азербайджану и Армении содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Что касается ситуации на азербайджано-армянской границе, то азербайджанская сторона, после того как этот инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением, и самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался. Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг", - сказал он.

Нет никаких причин, чтобы нагнетать эмоции вокруг ситуации на армяно-азербайджанской границе, отметил Лавров.