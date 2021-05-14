МВД снова предостерегло азербайджанцев от поездок на освобожденные территории

Министерство внутренних дел в очередной раз призвало граждан не посещать освобожденные от оккупации территории без разрешения, в обход постов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, несмотря на неоднократные предупреждения, все еще случается, что люди пытаются проникнуть на эти территории без разрешения, в обход контрольно-пропускных пунктов.

Отмечается, что, учитывая угрозу жизни, гражданам не следует посещать эти районы до полной очистки оккупированных территорий от мин и других взрывчатых веществ.