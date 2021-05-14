В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 472 человека). В то же время 515 пациентов (1122 человека соответственно) выписаны после завершения лечения.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 330 269 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 315 415 человек благополучно прошли лечение, 4792 пациента клиник скончались.

Лечение 10 062 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.