Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса были вакцинированы 3 694 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 223, вторую – 2 471.
Общее количество полученных гражданами доз вакцины от коронавируса в стране составило 1 798 743.
Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 032 054, вторую – 766 689.
Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса начался в Азербайджане 18 января.