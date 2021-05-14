AZAL вновь подтвердил высокие международные требования безопасности в сфере гражданской авиации

Данная аудиторская проверка, которая впервые прошла в дистанционном формате, еще раз подтвердила авиакомпанию «Азербайджанские Авиалинии» как надежного авиаперевозчика, соответствующего самым строгим международным требованиям безопасности в сфере гражданской авиации.

Национальный авиаперевозчик AZAL в очередной раз успешно прошел аудит Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Аудит IOSA (программа IATA «Проверка эксплуатационной безопасности») — это программа проверки несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита.

В программу аудита входит проверка основных дисциплин в сфере авиаперевозок, таких как наземные, грузовые и полетные операции, обслуживание парка воздушных судов, безопасность авиаперевозок и др.

Аудиторская проверка включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. В рамках проверки оценивается система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиаперевозчика прописаны до мельчайших подробностей. Это позволяет свести к минимуму все возможные ошибки и недочёты.

«AZAL уже в седьмой раз успешно проходит аудит IOSA – одну из самых важных проверок в сфере безопасности гражданских авиаперевозок. Успешное прохождение аудита в условиях пандемии ещё раз доказывает, что сохранение высочайшего уровня безопасности полетов является ключевым приоритетом нашей авиакомпании», - отметил президент «Азербайджанских Авиалиний» Джахангир Аскеров.

Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана является членом IATA с 1993 года.

Помимо обеспечения строгого уровня безопасности полетов, AZAL не раз удостаивался премии за высокое качество обслуживания пассажиров. Британская консалтинговая компания Skytrax, которая считается самой авторитетной в мире рейтинговой компанией в сфере авиационных перевозок, присудила AZAL престижный четырехзвездочный рейтинг «4 звезды», а также назвала авиакомпанию лучшей среди всех перевозчиков на рынке «Центральной Азии и Индии».