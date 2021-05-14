Сафар Мехтиев рассказал о технологиях, создающих радикальные изменения

Было отмечено, что концепция “технологии, создающие радикальные изменения”, появившаяся в конце прошлого века, наряду с конструктивным воздействием технологии на экономику актуализировала и “разрушительные” последствия. Этот процесс привел к изменению всех балансов на уровне стран, переформулированию конкурентных условий.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев отметил, что технологическое развитие, цифровизация создали новую эру в социальной и экономической сферах, искусственный интеллект, роботы, интернет вещей, нано- и биотехнологии влияют на все сферы жизни.

Генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия отметил, что технологические инновации, происходящие в мире, широко применяются и в таможенной системе, подчеркнув значение “технологий, создающих радикальные изменения” для более быстрой и легкой реализации таможенного дела. Генсек подчеркнул, что возможности технологий искусственного интеллекта и блокчейна должны широко использоваться в международной торговле, что повлияет на повышение эффективности таможенного дела.

Председатель комитета подчеркнул, что одной из основных целей экономической политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжена президентом Ильхамом Алиевым, является придание особого значения применению и использованию современных технологий в целях повышения эффективности, прозрачности и оперативности в государственном управлении. Отметив, что таможенные органы также реализуют специальную концепцию в этом направлении, Сафар Мехтиев сказал, что Государственный таможенный комитет, еще больше увеличив свои усилия по цифровизации торговли, добился больших успехов в области современного пограничного управления за счет применения современных технологий.

Сафар Мехтиев также проинформировал о ряде важных проектов таможенной службы Азербайджана за последние годы, направленных на более гибкую и прозрачную реализацию таможенного оформления международных торговых операций на основе оценки рисков, дальнейшую оптимизацию форм таможенного контроля по импортно-экспортным процедурам, упрощение документации при транзитных перевозках, создание благоприятных условий для электронной торговли и повышения уровня сервиса.

Было отмечено, что проекты ”Зеленый коридор" и Smart customs, подключение к новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), работа, проводимая в связи с применением системы таргетирования грузов UGT в Таможенной службе Азербайджана, ряд проектов, поддерживающих развитие международной торговли и транзита, создали условия для достижения успешных результатов в этой области.

Сафар Мехтиев выразил уверенность, что данный семинар будет полезен с точки зрения изучения потенциальных преимуществ применения новых технологий в таможенной системе, эффективного обмена мнениями о последних достижениях и технологических новшествах в этой области, обмена передовым опытом и дальнейшего укрепления связей.

Семинар продлится три дня.

В ходе мероприятия будут проведены презентации о применении современных технологий, оцифровки, искусственного интеллекта в таможенной системе, обмен мнениями о “технологиях, создающих радикальные изменения”, укреплении доверия к блокчейн-технологиям, согласовании требований таможенного и пограничного управления с существующими решениями в других секторах и др.