Эйнулла Фатуллаев 17:35

Правительство Армении запросило помощь у НАТО. Как стало известно haqqin.az из источников в штаб-квартире Североатлантического альянса, представительство Армении в НАТО обратилось в канцелярию генсека и в представительства всех входящих в военно-политический блок стран с просьбой о вмешательстве в сложившуюся на армяно-азербайджанской границе в районе Зангезура ситуацию. Армения представила правомерный и неизбежный процесс делимитации и демаркации госграницы после завершения Карабахской войны как нарушение неприкосновенности территориальной целостности своего государства.

Начнем с того, что эскалация карабахского конфликта после распада Советской державы превратила дискуссии вокруг делимитации в беспочвенный и иррациональный спор, поскольку в состоянии активных военных действий оба государства механически заняли анклавные территории. Скажем, жители Кярки – анклавного азербайджанского села Садаракского района в одночасье очутились во враждебном кольце на территории государства, развязавшего войну против Азербайджана. И азербайджанцам ничего не оставалось, как покинуть места своего исторического проживания. Та же участь постигла жителей армянского анклава на территории Кедабекского района – жителей села Башкенд. До завершения карабахского конфликта рассуждать о разрешении территориальных споров и демаркации условных границ считалось нелепым и несбыточным безрассудством. Между странами шла война, и если в первой войне два государства грезили оккупацией Баку или Еревана, то в эпоху постполитического романтизма и осознанного, неэмоционального восприятия существующих международных правил судьбоносной битвой в войне считался исход сражения за историческую столицу Карабаха – Шушу. Война завершена, в присутствии президента России глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении конфликта. А армянский премьер-министр Н.Пашинян не возразил консолидированной позиции Путина и Алиева. Следовательно, настало время для определения не условных, а четких и неразмытых границ. После завершения демаркации при активном посредничестве России на армяно-азербайджанской границе в районе Восточного Зангезура – Зангиланского района Азербайджан справедливо поднял вопрос занятой армянскими оккупационными войсками в самом начале первой Карабахской войны местности вокруг озера Гарагель.

Азербайджан и Армения – правопреемницы советских республик, соответственно за основу взяты и должны быть взяты границы, установленные в период СССР. В противном случае, если Армения станет настаивать на отправной точке досоветского периода, Азербайджан вправе претендовать на весь Зангезур, признанный Парижской мирной конференцией спорной между двумя республиками территорией. Но если в Армении победит политическое благоразумие, обращенное к верховенству принципа разделения границ в советский период, согласно постановлению Совмина Азербайджанской ССР от 1987 года территория вокруг оспариваемого Гарагеля объявлена заповедником государственной значимости. Оккупированного Арменией в постсоветский период. И Армения должна вернуть незаконно занятую территорию. Но что же предпринимает Армения? Как и во время второй Карабахской войны, правительство Армении попыталось с первого же дня нового конфликта вовлечь Россию и ОДКБ. В период войны обращение Армении было совершенно беспочвенным, война шла на международно признанной территории Азербайджана. Не было оснований для правовой помощи союзническому России государству. На сей раз Азербайджан апеллирует к политическим картам советского периода, согласно которым эта территория входит в состав Азербайджанской ССР.