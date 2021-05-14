Азербайджанские парламентарии в Италии
Сегодня начался официальный визит в Италию руководимой председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентской делегации Азербайджана.
В делегацию входят председатель парламентского комитета Таир Миркишили, председатель комиссии Эльдар Гулиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты Гудрат Гасангулиев, Эльнур Аллахвердиев, Агия Нахчыванлы и Афет Гасанова, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.
17 мая в римском аэропорту «Чампино» руководимую председателем Милли Меджлиса делегацию встречали председатель постоянной комиссии итальянского Сената по внешним связям и эмиграции Вито Петрочелли, посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде и сотрудники посольства.
Программа визита включает встречи председателя Милли Меджлиса с председателями обеих палат парламента Италии, итальянским министром иностранных дел и международного сотрудничества, государственным секретарём Министерства иностранных дел и международного сотрудничества и сопредседателем совместной межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству с нашей страной, а также с членами группы дружбы в итальянском парламенте и Ассоциации дружбы Италия - Азербайджан.
Поездка парламентской делегации завершается 19 мая.