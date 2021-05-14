Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения»

Официальные букмекеры международного песенного конкурса «Евровидение» назвали нового фаворита, передает портал EuroINvision.

На первом месте теперь оказалась Италия. Эту страну на конкурсе представляет рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Франция, от которой на «Евровидении» выступит Барбара Прави с песней Voilà, которая упустила лидерскую позицию в рейтинге букмекеров, сместилась на вторую строчку. На третьем месте расположилась мальтийская певица Дестини Чукуньере с композицией Je me cassе.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.