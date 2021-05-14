Жителя Баку задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники 25-го отдела Низаминского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции сотрудники полиции задержали Арифа Мурадлы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили 508 г героина.

Было установлено, что мужчина приобрел героин с целью сбыта человеку, личность которого устанавливается следствием.

По факту проводится расследование.