Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Индийские специалисты призвали обращать внимание на раздражение и зуд, а также боль в области языка. В редких случаях, утверждают они, во рту пациентов могут быть язвы.

Врачи работающие в индийском штате Карнатака города Бангалор, обнаружили новый симптом заражения коронавирусной инфекцией. По их словам, к перечню симптомов можно причислить и сильную сухость во рту, пишет Лента.ру со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Беседуя с журналистами издания Outlook, доктор Саттур описал 55-летнего пациента, который жаловался на сильнейшую сухость во рту, а также конъюнктивит и усталость, хотя температуры у него не было. Позже у мужчины выявили коронавирусную инфекцию.

Медик подчеркнул, что при проявлении сильной усталости в тандеме с любыми симптомами, связанными с ротовой полостью, человеку следует сдать тест на COVID-19. При этом Саттур заметил, что пациент может быть носителем одного из штаммов коронавируса, а разные подвиды инфекции вызывают разные симптомы.

До настоящего момента среди классических симптомов COVID-19 отмечали кашель, потерю обоняния и способности чувствовать вкусы, а также высокую температуру. При этом некоторые инфицированные также жалуются на усталость, головную боль и диарею. The Sun отмечает, что похожий симптом коронавируса уже выявляли британские специалисты. Он получил название «язык COVID» (COVID tongue).