ВОЗ рассказала о ситуации с COVID-19 в мире

Число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в мире снижается вторую неделю подряд, однако до завершения пандемии еще далеко. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире", - отметил он, при этом подчеркнув, что "ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность" и "до завершения пандемии еще далеко".

По его словам, пандемия "не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно". Глава ВОЗ поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году.

Как сообщил глава ВОЗ, недавний всплеск заболеваемости коронавирусом в ряде стран сказался на поставках вакцин. К концу июня международный механизм COVAX столкнется с нехваткой 190 млн доз вакцины, отметил он. На настоящий момент через этот механизм в 124 страны и территории было поставлено 65 млн доз. Он призвал производителей вакцин снабжать COVAX препаратами как можно быстрее, а страны с высокими доходами, которые уже обеспечили себя вакцинами, поделиться ими с другими государствами.