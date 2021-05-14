Как сообщили в пресс-службе министерства, теплая погода и приближение летнего сезона сопровождаются активизацией работ в сфере сельского хозяйства и повышением интереса людей к отдыху на природе. В то же время с повышением температуры воздуха увеличиваются риски возникновения и распространения пожаров, в результате которых причиняется ущерб государственному или частному имуществу, лесам и заповедникам и т.д.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с необходимостью обеспечить пожарную безопасность в летний сезон.

МЧС, обращаясь к населению, подчеркивает важность строгого соблюдения требований пожарной безопасности. В частности, нельзя курить и пользоваться открытым огнем на пшеничных полях, мельницах, сеновалах, загрязнять окружающую среду материалами, пропитанными смазочным маслом, бензином, керосином, дизельным топливом и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

Не бросать непотушенные окурки и спички в сухую траву, разводить костёр в ветреную погоду.

Разводя костёр на природе, необходимо выбирать открытое место без сухой травы, не оставлять костер без присмотра. Уходя, необходимо убедиться в том, что костёр полностью потушен.

При возникновении пожара необходимо начать его тушение, а также сообщить о нем на горячую линию МЧС 112.