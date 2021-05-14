Хулуси Акар рассказал об антитеррористических операциях Турции

С начала операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовано 113 террористов РКК, уничтожено 107 пещер и укрытий боевиков. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе видеоконференции с участием командующих различными родами войск, а также заместителей министра Юнуса Эмре Караосманоглу и Альпарслана Каваклыоглу, передает «Анадолу».

Антитеррористические операции Pençe Şimşek и Pençe Yıldırım, начатые одновременно в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака, вопреки сложному ландшафту местности продолжаются в соответствии с планом, заявил Акар.

По словам Акара, антитеррористические операции будут продолжаться до уничтожения последнего террориста в регионе.

В период с 1 января по 17 мая 2021 года в регионе нейтрализованы 1 070 террористов, сообщил глава оборонного ведомства.

Кроме того, по информации министра обороны, турецкие военные с начала года зафиксировали 131 284 случая нарушения госграницы. Схвачены 122 террориста, в том числе 55 боевиков PKK/YPG и 43 пособника террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).