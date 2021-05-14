Российским чиновникам запретили иметь недвижимость в США и Чехии

У высокопоставленных российских чиновников не должно быть недвижимости в США или Чехии, которые кабмин внес в список недружественных государств, а если такая есть, то им надо покинуть свои должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость и иметь недвижимость в Чешской республике или Америке, поэтому таких просто быть не может. Если у них есть там недвижимость, то значит они не высокопоставленные чиновники. Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками, и это забота соответствующих наших ведомств и подразделений администрации президента", - приводит РИА Новости слова Пескова, которые он сказал журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на высокопоставленных российских чиновников, имеющих недвижимость за рубежом, утверждение перечня недружественных РФ государств.

Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия.