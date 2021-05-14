Палестина отказалась от переговоров с Израилем при посредничестве США

Палестина не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем, если США станут в них единственным посредником. Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью РБК.

«Мы не вернемся к двусторонним переговорам с Израилем, где США являются единственным посредником. Я хотел бы напомнить, что в последние дни администрации Обамы переговоры длились девять месяцев и в конце было официально заявлено, что переговоры провалились», — сказал Нофаль.

Причиной провала мирного процесса посол назвал продолжение политики расширения поселений со стороны Израиля.

«И поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу: мы вернемся к переговорам только в рамках нового международного подхода, где посредником выступит квартет по ближневосточному урегулированию», — заключил Нофаль.

Речь идет об участии в процессе представителей Евросоюза, ООН, России и США.