Названа опасная функция Android

Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на Android отказаться от использования мессенджера Android Messages от Google. Об этом пишет Forbes.

По словам Доффмана, это приложение не имеет сквозного шифрования, и поэтому является небезопасным.

Отмечается, что Google запустил бета-версию, в которой используется необходимая защита переписок от слежки, но на данный момент она сильно ограничена. Тестовая версия не распространяется на групповые чаты.

При этом эксперт отметил, что число пользователей Android Messages по-прежнему растет, поскольку этот мессенджер устанавливается по умолчанию для многих пользователей Samsung.

Доффман призвал перестать общаться в мессенджерах, которые не обеспечивают сквозное шифрование. Среди них, он также упомянул, Facebook Messenger и Telegram.