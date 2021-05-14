Нефть подбирается к $70 за баррель

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,66 (1,01%), до $66,03 за баррель.

Котировки нефти вечером в понедельник перешли к росту. Июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,84%), до $69,29 за баррель.

Интерфакс со ссылкой на S&P Global Platts пишет, что рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения.

Как отмечает Bloomberg, спрос на топливо в Индии в первой половине мая продолжил снижаться, поскольку во многих регионах страны продолжают действовать локдауны. В то же время США, Китай и некоторые европейские страны уверенно восстанавливаются после пандемии на фоне ускорения вакцинации. Премия ближайшего контракта на нефть Brent к последующему начала увеличиваться, что свидетельствует об ожидающемся дефиците предложения.

Еще одним фактором, влияющим на настроения трейдеров, является перспектива увеличения экспорта иранской нефти в случае снятия санкций США. Однако переговоры по иранской ядерной программе продолжаются, и их исход остается неопределенным.