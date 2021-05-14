Меркель выразила солидарность с Израилем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила Израилю солидарность в его конфликте с палестинцами и решительно осудила продолжающиеся ракетные обстрелы из сектора Газа.

Как сообщает Deutsche Welle, в понедельник, 17 мая, Меркель обсудила обострение ближневосточного конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Во время телефонного разговора с Нетаньяху Меркель подчеркнула право Израиля на самооборону. Она выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий, указав на большое число мирных израильтян и палестинцев, потерявших свои жизни в результате ракетных обстрелов.

Меркель также подчеркнула, что правительство Германии будет принимать жесткие действия в отношении тех, кто распространяет антисемитизм и разжигает межнациональную рознь.