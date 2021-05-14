ООН снова не смогла согласовать заявление по Израилю и Палестине

Совет Безопасности ООН из-за возражений США в третий раз не смог согласовать совместное заявление с призывом остановить боевые действия в Израиле и секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«США выступили против предложенного проекта заявления по итогам состоявшегося в воскресенье открытого заседания», — указано в сообщении.

В Совет Безопасности входят 15 стран, из них 5 — постоянные члены: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Каждый из постоянных членов Совбеза обладает правом вето.