В Губе два брата сорвались в реку, один погиб

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в селе Гечреш Губинского района два человека упали в реку.

Как сообщает сайт МЧС, на место происшествия прибыли спасатели Северного регионального центра министерства. Было установлено, что Исаев Иса Эльман оглу (1991 г.р.) и Исаев Руслан Эльман оглу (1989 г.р.) на труднопроходимой скалистой местности упали в реку Гудьялчай примерно с высоты 60-70 м. И.Исаев, получивший различные травмы, был вызволен из реки при помощи граждан. Р.Исаева же найти не удалось.

В ходе поисково-спасательных работ спасатели вскоре обнаружили тело Р.Исаева недалеко от места происшествия.