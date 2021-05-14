Согласно информации, с поддельным удостоверением сотрудника ПО, он ходил по квартирам и частным домам и уведомлял абонентов о том, что срок действия карты или газового счетчика истек. Для их обновления он получал от граждан деньги в размере 10, 20 и 30 манатов.

Начальник отдела «104 Оперативная служба» объединения Халида Шимшак рассказала, что этот человек совершал аналогичные действия и в прошлом году. После поступивших обращений и жалоб в полицию он был задержан. Совершивший мошенничество Рафаил Аскеров, не сделав выводов из содеянного и вновь пошел по этому пути. Р.Аскеров был задержан сотрудниками сферы обслуживания объединения во время мошенничества с поддельным служебным удостоверением, на имя Рояла Аскерова, и передан полиции. В основном он занимался обманом абонентов в Низаминском и Насиминском районах столицы. Сотрудники ПО «Азеригаз», просят абонентов быть осторожными при возникновении подобных случаев, и сообщать в «колл-центр» ПО «Азеригаз» по номеру 104/185 и в органы полиции.